Власти объяснили перебои с интернетом в ЛНР

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перебои в работе интернета в Луганской народной республике (ЛНР) связаны с аварией у провайдера. Об этом сообщили в Минкомсвязи региона, передает «РИА Новости».

«В связи с масштабной аварией на оборудовании основного провайдера «Лугаком» («Мобильные коммуникационные системы», МКС. — РБК) по всей республике наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет», — сказали в ведомстве.

Позже в правительстве ЛНР сообщили, что аварию на оборудовании устранили и интернет снова заработал. Директор «Лугаком» Вячеслав Девеев подтвердил, что системный сбой устранен. Интернет, по его словам, должен появиться на всей территории ЛНР «в течение нескольких часов».

О том, что в республике наблюдаются перебои с интернетом, утром 23 мая сообщил в телеграм-канале экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. В Луганске, по его словам, не было интернета. Также наблюдались проблемы в работе других видов связи, отмечал он.

В ЛНР с начала российской спецоперации неоднократно отключали мобильный интернет. В середине мая врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что власти решили временно отключить его на всей территории региона после участившихся ударов по Луганску. Мобильный интернет в ЛНР отключали и в феврале. Пасечник назвал эту меру вынужденной. «Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», — пояснял он.