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Военная операция на Украине ,  
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Три села в Курской области остались без света после обстрела

Старовойт: ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области, три села остались без света
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Короневский район Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Всего было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Села Троицкое, Гордеевка и Внезапное остались без света.

«Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий. Наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника», — добавил губернатор.

С начала военной операции на Украине Курская область подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий обстрел произошел 18 мая. По словам Старовойта, ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел Военная операция на Украине ВСУ
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