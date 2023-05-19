Три села в Курской области остались без света после обстрела
Старовойт: ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области, три села остались без света
Короневский район Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Всего было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Села Троицкое, Гордеевка и Внезапное остались без света.
«Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий. Наши военные наносят ответные удары по огневым точкам противника», — добавил губернатор.
С начала военной операции на Украине Курская область подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Предыдущий обстрел произошел 18 мая. По словам Старовойта, ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.