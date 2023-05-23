В Луганске начались перебои со связью

Мирошник сообщил о перебоях с интернетом и другими видами связи в Луганске

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Луганске нет интернета и перебои с другими видами связи, сообщил экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

ТАСС со ссылкой на минсвязи республики пишет, что из-за проблем с интернетом в Луганске и близлежащих населенных пунктах не работают также банкоматы. Причину в ведомстве уточняют.

13 мая в ЛНР временно отключали мобильный интернет из-за участившихся обстрелов. За день до этого в Луганске произошли два взрыва. В результате атаки были разрушены здания неработающих предприятий «Поли-Пак» и «Милам». Пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Минобороны России заявило, что для удара использовались крылатые дальнобойные ракеты Storm Shadow, намерения о поставках которых Украине за день до этого подтвердили в оборонном ведомстве Великобритании. В российском ведомстве сказали, что украинский Су-24, ударивший по Луганску, был сбит.