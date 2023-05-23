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В Крыму пообещали покончить с активами украинских олигархов

Константинов: с активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда
Севастополь,&nbsp;автозаправочная станция, которая ранее принадлежала Игорю Коломойскому и была национализирована
Севастополь, автозаправочная станция, которая ранее принадлежала Игорю Коломойскому и была национализирована (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

С активами украинских олигархов в Крыму власти намерены покончить «раз и навсегда», заявил «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму», — сказал он.

В феврале спикер парламента сообщил, что депутаты Государственного совета Республики Крым национализировали на полуострове порядка 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия».

Власти Крыма национализировали в том числе имущество компании «Транспорт логистик» на территории республики, которой владеет Игорь Коломойский, и компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что средства от продажи имущества украинских бизнесменов «будут направлены на оснащение участников специальной военной операции».

Теги
Крым парламент Украина олигархи активы Владимир Константинов
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