Константинов: с активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда

В Крыму пообещали покончить с активами украинских олигархов

Севастополь, автозаправочная станция, которая ранее принадлежала Игорю Коломойскому и была национализирована (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

С активами украинских олигархов в Крыму власти намерены покончить «раз и навсегда», заявил «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму», — сказал он.

В феврале спикер парламента сообщил, что депутаты Государственного совета Республики Крым национализировали на полуострове порядка 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия».

Власти Крыма национализировали в том числе имущество компании «Транспорт логистик» на территории республики, которой владеет Игорь Коломойский, и компании «Энвил» его дочери Анжелики Коломойской.

Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что средства от продажи имущества украинских бизнесменов «будут направлены на оснащение участников специальной военной операции».