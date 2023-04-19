На территорию Белого дома проник ребенок

Маленький ребенок проник на территорию Белого дома в США, протиснувшись через прутья в заборе. Об этом сообщает AP.

Доступ к комплексу временно ограничили. Охрана поймала ребенка на лужайке и передала его родителям на Пенсильвании-авеню. Офицеры Секретной службы США кратко допросили их и отпустили.

По данным AP, этот случай, вероятно, — первое успешное вторжение на территорию Белого дома с тех пор, как высоту забора увеличили в два раза — почти до четырех метров. Расстояние между прутьями ограждения составляет чуть больше 12 сантиметров.

До замены забора его неоднократно перелазили. Например, в сентябре 2014 года при президентстве Барака Обамы мужчина с ножом добежал до главного входа, из-за этого пришлось эвакуировать весь персонал здания. В октябре того же года мужчина перелез забор и был атакован собаками, его задержали на северной лужайке. Белый дом в результате инцидента был блокирован на протяжении около 1,5 часа.