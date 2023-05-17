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Бутик Louis Vuitton в Лилле второй раз за пять месяцев протаранила машина

Неизвестные протаранили на машине и ограбили бутик Louis Vuitton во французском Лилле
Бутик Louis Vuitton в Лилле
Бутик Louis Vuitton в Лилле (Фото: louisvuitton.com)

Неизвестные протаранили бутик Louis Vuitton во французском Лилле на автомобиле и ограбили, сообщает France Bleu со ссылкой на полицию.

По данным издания, около 5:30 (6:30 мск) черная легковушка Renault Megane проехала мимо знаков, запрещающих парковку, и протаранила двери магазина.

По данным издания, ущерб был «значительным»: некоторые товары были украдены с полок магазина. Об этом также сообщает La Voix du Nord, указывая, что точные масштабы ущерба пока неизвестны.

Пока никого не задержали, злоумышленники скрылись на других автомобилях. Louis Vuitton ограбление пока не прокомментировала.

В январе этого года этот же магазин Louis Vuitton в Лилле уже грабили, протаранив двери. Тогда за несколько минут воры забрали практически все предметы роскоши, выставленные на первом этаже здания. Как отмечает La Voix du Nord, с тех пор дверь заменили.

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