В России создали линейку FPV-дронов для любых задач в зоне спецоперации

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал линейку FPV-дронов (First Person View, вид от первого лица) «Джокер», которые могут выполнять весь спектр боевых задач в зоне военной операции на Украине, сообщил ТАСС генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

«Дроны в линейке отличаются лишь весом носимой полезной нагрузки, при этом остаются универсальными. Этого «универсала» теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование. Он готов выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию», — рассказал Кузякин.

По словам Кузякина, вся линейка FPV-дронов «Джокер» оснащена универсальной площадкой крепления полезной нагрузки. Кроме того, разработчики обеспечили «архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полетного контроллера», чтобы можно было управлять внешним оборудованием беспилотника вне зависимости от того, что он несет на себе, объяснил руководитель ЦКБР.

В апреле на выставке «Экипировка» в Москве был представлен первый в России образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Дрон самолетного типа К-5 оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которым можно распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы. Кроме того, беспилотник может преодолевать до 90 км с помощью турбореактивной силовой установки. Максимальная скорость аппарата — 400 км/ч, а масса, которую способен нести дрон, — 6 кг. Пока беспилотник проходит испытания, их планируют завершить до конца года.