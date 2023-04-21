В Москве показали первый образец реактивного FPV-дрона-камикадзе
Компания «Беспилотные аппараты» представила первый в России образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (First Person View, вид от первого лица) на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Дрон самолетного типа К-5 оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, благодаря которым можно распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы. Кроме того, беспилотник может преодолевать до 90 км с помощью турбореактивной силовой установки.
Максимальная скорость аппарата — 400 км/ч, а масса, которую способен нести дрон, — 6 кг.
Беспилотник проходит испытания, которые планируют завершить до конца года.
Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Вооруженные силы России активно применяют дроны-камикадзе в ходе военной операции на Украине. Речь идет о беспилотниках «Куб» и «Ланцет».
В конце декабря президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Она предусматривает развитие серийного производства беспилотных авиасистем и их комплектующих, развитие необходимой инфраструктуры, стимулирование спроса на беспилотные авиасистемы отечественного производства.