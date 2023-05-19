Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Вучич заявил о предупреждении «служб с востока» о «цветных революциях» Политика, 22:14
Юристы объяснили, что может грозить за донаты и старые посты о Greenpeace Политика, 22:06
Эрдоган заверил, что не пойдет на третий срок в случае победы на выборах Политика, 22:01
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
В Мариуполе раздались взрывы Политика, 21:51
Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии. Фоторепортаж Общество, 21:32 
Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией Политика, 21:24
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске Политика, 21:16
В Тбилиси решили разорвать контракт на поставку вагонов метро из России Политика, 20:57
«Спартак» в дерби с ЦСКА сыграет в форме с перфомансами болельщиков Спорт, 20:47
NBC узнал о планах США и союзников передать Украине F-16 Политика, 20:41
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:40
МИД объяснил причину отказа Вашингтону в посещении Гершковича Политика, 20:19
В Киеве подтвердили визит Зеленского в Японию и встречу там с Байденом Политика, 20:14
Выборы президента Турции ,  
0 

Эрдоган заверил, что не пойдет на третий срок в случае победы на выборах

Эрдоган заверил, что не пойдет на третий срок в случае переизбрания его президентом
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN заявил, что в случае переизбрания не пойдет на третий срок.

«Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс завершится», — сказал Эрдоган.

В прошлом году турецкая оппозиция говорила, что Эрдоган не может выдвигаться на новый срок, потому что в 2018-м, после принятия новой Конституции и спустя четыре года нахождения на посту, он досрочно переизбрался.

Минюст Турции счел, что Эрдоган имеет право переизбираться в президенты, так как юридически, согласно новым поправкам, участвовал только в одних выборах, а не в двух, потому что его сроки «обнулились».

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган получил 49,51% голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 28 мая.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция выборы президента CNN
Материалы по теме
Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского после продления зерновой сделки
Политика
В Турции официально объявили, что Эрдоган не выиграл в первом туре
Политика
Как сторонники Эрдогана и Кылычдароглу встретили итоги выборов на улицах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter