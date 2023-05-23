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«Коммерсант» узнал о приговоре троим украинцам по делу о попытке подрыва

«Коммерсант»: троих украинцев осудили по делу о попытке подрыва автостанции в Липецке

Троих украинцев приговорили к шести, 11 и 14 годам колонии соответственно по делу о попытке подрыва автостанции в Липецке, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Приговор был вынесен Вторым Западным окружным военным судом.

На скамью подсудимых попали граждане Украины Ян Данилов, Ирина Пузанова и Александр Свергун, им вменили в вину попытку подрыва автостанции в Липецке в июне прошлого года. Следствие утверждало, что обвиняемые действовали по заданию и под контролем организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в России).

Всем троим было предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК), хранении взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1) и приготовлении к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205). Свергун также обвинялся в контрабанде взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 226.1 УК) и изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1). Он признал себя виновным.

В Россию украинцы приехали под видом беженцев. После их задержания был найден тайник, в котором хранились четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электродетонатор и поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов.

В конце июля прошлого года ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на территории Липецкой области. В селе Горицы Добровского района были задержаны трое граждан Украины. По словам одного из задержанных, он собирался совершить теракт на автостанции «Сокол» с помощью самодельной бомбы. Спецслужба утверждала, что
подозреваемые входили в диверсионно-разведывательную группу, созданную «Правым сектором». Среди них — мужчина 1988 года рождения, которого ФСБ называла «главарем, ранее неоднократно судимым за педофилию», а также две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

Теги
Липецк подрыв украинцы приговор
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