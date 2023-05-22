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Власти Крыма предупредили о фейках про эвакуацию и партизан

Советник главы Крыма Крючков сообщил о вбросе фейков про партизан и эвакуацию

Среди жителей Крыма на фоне ситуации в Белгородской области распространяется фейковая информация об эвакуации, захвате и партизанах, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Параллельно с Белгородской историей в крымские чаты целый день вбрасывают разнообразные фейки: партизаны, захват, эвакуация. Крымчане сами их в этих же чатах и разоблачают», — написал Крючков.

Он отметил, что жители полуострова живут в «реалиях жесточайшей информационной войны» с 2014 года. «Фотошоп и «видео очевидцев» давно не работают», — подчеркнул он.

Эвакуация из Грайворонского городского округа Белгородской области началась 22 мая после проникновения туда украинской диверсионной группы. Одновременно с нападением диверсантов под обстрел попали нескольких населенных пунктов округа — села Козинка, Гора-Подол, Глотово, Замостье. В связи с этим в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел в прямой эфир из Грайворонского округа, где рассказал, что в результате атаки были ранены восемь человек, ситуацию в регионе он назвал напряженной. Большая часть населения приграничных сел и Грайворона покинула территорию.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

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