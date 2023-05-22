Власти назвали причину отключения электричества в Симферополе

По данным «Крымэнерго», электричества в части Симферополя не было четыре часа. В региональном минэнерго сообщили, что причиной стала авария на ЛЭП из-за ветра

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Причиной отключения электроэнергии в Симферополе вечером 21 мая стала авария на линии электропередачи из-за непогоды, сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.

В ведомстве заявили, что шквалистый ветер оборвал один из проводов ЛЭП, часть жителей остались без света.

По данным министерства, в 0:15 электричество жителям восточной части Симферополя, микрорайона Белое, а также сел Трудовое и Живописное включили из резервных источников. Три часа спустя «Крымэнерго» восстановило электроснабжение, а к утру ремонтные работы на линии электропередачи закончились, сообщило ведомство.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков говорил, что электричества не было 30–40 минут. По данным «Крымэнерго», восстановить его удалось в 3:03, то есть спустя четыре часа.

Крымская прокуратура начала проверку.