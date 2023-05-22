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Коммунисты внесли в Думу проект о 30%-ном налоге на доходы свыше ₽10 млн

Коммунисты внесли в Думу проект о 30%-ном налоге на доходы свыше ₽10 млн
Фото: Jürgen Müller / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jürgen Müller / imagebroker.com / Global Look Press

Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

Документ опубликован в базе данных Госдумы. Среди сопроводительных документов — отрицательный отзыв на законопроект правительства.

Авторы законопроекта предложили установить НДФЛ в размере:

  • 13% — для доходов меньше 5 млн руб.
  • 15% — для доходов свыше 5 млн руб.
  • 30% — для доходов свыше 10 млн руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что, по оценке Минфина России, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года снизился на 35% по сравнению с январем 2022 года, а нефтегазовые доходы снизились на 46%.

«2023 год Россия должна закончить с дефицитом 2,9 трлн рублей», — утверждают авторы законопроекта.

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«Именно поэтому фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 миллиардов рублей единовременно, а ежегодно по 650 миллиардов рублей», — говорится в документе.

Ранее правительство подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, которые в том числе определят налогообложение работников российских компаний, уехавших за рубеж. Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства, а налоговым агентом будет выступать российская компания (как работодатель или заказчик работ).

Норма распространится на всех, кто удаленно выполняет трудовые функции по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. Это касается и трудовых договоров, и договоров гражданско-правового характера (ГПХ). С текстом поправок ознакомился РБК. После принятия они вступят в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя законопроект, решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. «Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13 либо 15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта», — отметил он.

Теги
Госдума законопроект налоги КПРФ
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