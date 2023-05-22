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В Белгородской области дрон сбросил бомбу рядом с жилым домом

Белгородский губернатор Гладков: дрон сбросил бомбу рядом с жилым домом в Новой Таволжанке
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Дрон сбросил взрывное устройство рядом с частным домом в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, сам беспилотник упал в 100 м от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. 21 мая Гладков сообщал, что дрон сбросил бомбу на здание администрации села Головчино. Загорелась крыша, пострадавших нет.

В тот же день Новая Таволжанка попала под обстрел. По словам губернатора, всего по селу было выпущено восемь снарядов из минометов и артиллерии. Никто не пострадал, есть незначительные разрушения в двух частных домовладениях, там посечены крыши.

22 мая Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа. Там под огнем оказалось сразу несколько населенных пунктов. Люди не пострадали, загорелись жилой дом и склад сена.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны беспилотники
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