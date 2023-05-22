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В Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries

МЧС: в Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Фото: ГУ МЧС по Калужской области

В Обнинске Калужской области загорелся пункт выдачи Wildberries, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по региону.

Сообщение о задымлении поступило в 5:49. В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники, сообщили в ведомстве. Возгорание потушили, пострадавших нет.

Телеграм-канал Mash писал, что огонь перекинулся с пункта Wildberries на помещение военкомата. В МЧС о пожаре в призывной комиссии не сообщали.

Утром 22 мая пожар в здании, где расположен военкомат, произошел в Москве, сообщали РБК в пресс-службе МЧС. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал.

Согласно данным сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС, помимо военкомата Преображенского района Москвы в загоревшемся здании находится жилищная инспекция по Восточному административному округу, офисы коммерческих компаний, кафе и СПА. В МЧС уточнили, что пожар охватил шестой этаж. Согласно данным открытых ресурсов, военкомат расположен с первого по третий этажи.

Теги
МЧС Калужская область Wildberries пожары
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