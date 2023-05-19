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Ефимов рассказал о создании центра компетенций по беспилотникам в Руднево

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ им. Н.Э. Баумана разместится в индустриальном парке «Руднево» на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в «Руднево» в рамках кластера новой отрасли беспилотных авиационных систем уже запущено производство гражданских беспилотников. Для развития передовых технологий в этой отрасли будет открыт Центр компетенций. Площадка «Руднево» входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Основными целями центра станут развитие производства БАС, продвижение инновационных НИОКР и значительное увеличение доли отечественных комплектующих гражданской продукции, — подчеркнул Ефимов. — Кроме того, центр выступит площадкой для взаимодействия производителей с федеральными и региональными структурами».

Работа Центра компетенций БАС предусматривает ряд направлений, включая подготовку предложений по разработке программы научно-технического развития отрасли, определение приоритетных технологий и технических решений, участие в исследованиях и испытаниях, сбор, обработку и анализ актуальной информации, в том числе российской и международной нормативной практики.

По мнению руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, новый кластер будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий.

По словам же директора центра Алеся Логинова, сама Бауманка располагает научно-техническими заделами и образовательными программами в данной области, которые будут эффективно решать поставленные кадровые задачи.

«Мы сможем разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, согласовывать подходы к создаваемой продукции, координировать эффективное распределение компетенций между разработчиками, в первую очередь резидентов индустриального парка, — подчеркнул Логинов. — Также необходимо организовать опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов в этой отрасли».

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Теги
Москва БПЛА беспилотники МГТУ им. Баумана Технополис Владимир Ефимов
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