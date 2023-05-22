Эксперты предупредили о росте цен на страховки для выезжающих за рубеж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ рублями Экономика, 09:49
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов Pro, 09:45
Курс биткоина опустился до $26,5 тыс. Крипто, 09:44
Пушилин сообщил о начале разминирования Артемовска Политика, 09:43
Ракова анонсировала клинические исследования гематологических препаратов Город, 09:30
Глава МИД Австрии рассказал о неформальных каналах общения с Россией Политика, 09:26
На Кольской АЭС остановился энергоблок Общество, 09:26
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:26
Автомобиль Aurus попал в ДТП в центре Москвы Общество, 09:17
Россиянин стал соавтором спасительного для «Вегаса» гола в полуфинале НХЛ Спорт, 09:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Суд в Гагаузии начнет рассматривать итоги выборов главы автономии Политика, 09:00
В Москве произошел пожар в здании военкомата Общество, 08:56
Рынок Японии на пике: чем он привлекает Баффетта и иностранных инвесторов Pro, 08:55
Общество ,  
0 

Эксперты предупредили о росте цен на страховки для выезжающих за рубеж

«Коммерсантъ»: страховка для выезжающих за рубеж будет дорожать
Фото: Антон Беркасов для РБК
Фото: Антон Беркасов для РБК

Тарифы на медицинское страхование для выезжающих за рубеж (ВЗР) в ближайшее время увеличатся. Об этом «Коммерсанту» сообщили специалисты и страховые компании.

По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, рост может составить 20–40%. В «Абсолют Страховании» и «Югории» сообщили о планах увеличить цены в этом году. Из данных маркетплейса «Сравни.ру» следует, что разброс цен на годовые полисы для ВЗР по популярным направлениям составляет 1–2 тыс. руб.

Основные причины роста цен связаны в том числе с увеличением страховых случаев на фоне роста среднего срока пребывания россиян за границей и стоимости услуг зарубежных медицинских учреждений, поясняет заместитель гендиректора по личным видам страхования «Югории» Андрей Копыткин. По мнению других экспертов, тенденция связана с использованием полиса ВЗР релокантами, в частности вместо полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).

Специалисты также считают, что на рост стоимости страховок влияет и курс валют. Все расходы страховщика при выезде за рубеж номинированы в иностранной валюте, уточнил руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Часть компаний уже повысили тарифы. В «Росгосстрахе» рассказали, что цены увеличились только для определенной опции — в случае, если путешественник покупает полис, уже находясь за границей. В ВСК также сообщили, что повысили тарифы в начале года, объяснив это инфляцией, повышением цен медучреждений и удорожанием транспортных расходов, а также ростом частоты и тяжести страховых случаев. В «Энергогаранте» заявили, что следят за ситуацией на рынке.

По данным ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн. Это на 1,2 млн больше показателя того же периода 2021 года и почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом 2022-го (тогда число выездов составило 5 млн).

Читайте на РБК Pro
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Нужны смелость и хорошее финансирование: как открыть ресторан в Дубае
Как не дать сожалениям испортить жизнь: объясняет Дэниел Пинк
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота

Forbes писал, что в течение двух недель после 21 сентября прошлого года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, из страны выехали 700 тыс. россиян. В Кремле сообщения о таком количестве уехавших назвали «уткой».

Из статистики погранслужбы ФСБ, которую проанализировал РБК, следует, что в первом квартале этого года россияне суммарно совершили 4,9 млн поездок за рубеж. Это на 26,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Теги
Компании
страхование страховка
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНГОССТРАХ АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ЮГОРИЯ СТРАХОВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГАРАНТ
Материалы по теме
Володин назвал долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян
Политика
Из России с начала года выехали 419 тыс. человек
Экономика
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter