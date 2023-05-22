Эксперты предупредили о росте цен на страховки для выезжающих за рубеж

Фото: Антон Беркасов для РБК

Тарифы на медицинское страхование для выезжающих за рубеж (ВЗР) в ближайшее время увеличатся. Об этом «Коммерсанту» сообщили специалисты и страховые компании.

По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, рост может составить 20–40%. В «Абсолют Страховании» и «Югории» сообщили о планах увеличить цены в этом году. Из данных маркетплейса «Сравни.ру» следует, что разброс цен на годовые полисы для ВЗР по популярным направлениям составляет 1–2 тыс. руб.

Основные причины роста цен связаны в том числе с увеличением страховых случаев на фоне роста среднего срока пребывания россиян за границей и стоимости услуг зарубежных медицинских учреждений, поясняет заместитель гендиректора по личным видам страхования «Югории» Андрей Копыткин. По мнению других экспертов, тенденция связана с использованием полиса ВЗР релокантами, в частности вместо полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).

Специалисты также считают, что на рост стоимости страховок влияет и курс валют. Все расходы страховщика при выезде за рубеж номинированы в иностранной валюте, уточнил руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Часть компаний уже повысили тарифы. В «Росгосстрахе» рассказали, что цены увеличились только для определенной опции — в случае, если путешественник покупает полис, уже находясь за границей. В ВСК также сообщили, что повысили тарифы в начале года, объяснив это инфляцией, повышением цен медучреждений и удорожанием транспортных расходов, а также ростом частоты и тяжести страховых случаев. В «Энергогаранте» заявили, что следят за ситуацией на рынке.

По данным ФСБ, с июля по сентябрь прошлого года число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн. Это на 1,2 млн больше показателя того же периода 2021 года и почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом 2022-го (тогда число выездов составило 5 млн).

Forbes писал, что в течение двух недель после 21 сентября прошлого года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, из страны выехали 700 тыс. россиян. В Кремле сообщения о таком количестве уехавших назвали «уткой».

Из статистики погранслужбы ФСБ, которую проанализировал РБК, следует, что в первом квартале этого года россияне суммарно совершили 4,9 млн поездок за рубеж. Это на 26,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.