«РИА Новости» узнало о мобильных группах для борьбы с дронами ВСУ

Российская армия применяет мобильные группы быстрого реагирования для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Каховского водохранилища, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Мобильные группы быстрого реагирования представляют собой зенитный расчет, вооруженный пулеметом ДШК, который установлен в кузове «УАЗа».

Группа выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели. Бойцы подразделения утверждают, что у такого зенитного орудия отсутствуют мертвые зоны обстрела за счет высокой мобильности.

Каховское водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины. На его берегу находится Запорожская АЭС.

15 апреля агентство сообщило, что в России разработана система радиоэлектронной борьбы с дальностью действия около 36 тыс. км. Эта система способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите. Борьба с помощью подобных систем предполагает воздействие на радиоэлектронные системы, в том числе радиолокационные станции, системы связи и другие средства, с помощью помех или электромагнитного излучения.

В январе «Ростех» анонсировал «принципиально новые» средства для борьбы с беспилотниками и наземными устройствами. Для этого госкорпорация будет производить системы РЭБ наземного, воздушного и морского базирования.