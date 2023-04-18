ТАСС узнал о списании неатомной подводной лодки из-за дорогого ремонта

Головную неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» планируют списать из-за дорогого ремонта. Об этом ТАСС сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и в военных структурах.

«Подлодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку», — сказал собеседник ТАСС. Другой источник, близкий к Военно-морскому флоту, добавил, что решение относительно списания подлодки уже принято.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе говорил, что подлодка находится в Кронштадте и ожидает ремонта.

В июне 2010 года «Санкт-Петербург» отправилась в Балтийское моря для испытаний. Она стала первой в серии российских дизель-электрических подлодок четвертого поколения, в мае войдя в состав ВМФ России.

Водоизмещение подводной дизель-электрической лодки «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» составляет 1 тыс. 765 т, длина — 67 м, ширина — 7,1 м. Максимальная скорость подводного и надводного хода достигает 21 и 10 узлов соответственно. Дальность плавания экономическим ходом — 650 миль. Автономность плавания составляет 45 суток. Максимальная глубина погружения — 300 м.