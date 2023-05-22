МЧС: четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии

В Якутии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

В Якутии при пожаре погибли четыре человека, сообщило ГУ МЧС по Республике Саха.

В управление поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме. На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже, огонь повредил две квартиры на общей площади 50 кв. м. «На месте пожара обнаружены четыре погибших (все взрослые), личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Эвакуация не проводилась, все жильцы дома самостоятельно вышли до прибытия пожарных. В тушении пожара участвовали 71 человек и 17 единиц техники.

4 мая в центре Якутска загорелся торговый центр «Илин Энэр». Огонь перекинулся на соседний многоквартирный дом. В тушении участвовали 79 человек и 16 единиц техники, жильцов дома эвакуировали. В связи с пожаром проезд для транспорта в этой части города был перекрыт.

Примерно через два часа пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Один человек пострадал.