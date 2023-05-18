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В Калужской области ликвидировали пожар в ангаре с пластиковой мебелью

В Малоярославце Калужской области потушили пожар в ангаре с пластиковой мебелью

В Калужской области ликвидировали пожар в ангаре с пластиковой мебелью
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В Малоярославце (Калужская область) ликвидировали пожар в ангаре с пластиковой мебелью, сообщили РБК в ГУ МЧС по Калужской области.

«Информация о пострадавших уточняется», — сказали в ведомстве. Причина возгорания неизвестна.

Пожар произошел на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает «РИА Новости». Огонь распространился по всей площади здания.

16 мая пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в промзоне на юго-востоке Москвы. Здание было расположено на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. Огонь тушили более 100 пожарных и 32 единицы техники, в том числе вертолет Ка-32.

Теги
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