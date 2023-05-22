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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала к МКС с коммерческими туристами

Корабль Crew Dragon запустили к МКС с коммерческими туристами на борту

Ракета-носитель Falcon 9 производства SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами на борту. Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, в 17:37 по местному времени (00:37 мск). В составе экипажа — бывшая астронавт NASA Пегги Уитсон, ранее совершившая три полета на МКС. Она является рекордсменкой по количеству времени, проведенному на орбите — 665 дней. Также в составе команды предприниматель Джон Шоффнер (США) и космонавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.

Это второй полностью коммерческий экипаж, который предложила американская частная компания Axiom Space. Все четверо были утверждены NASA.

Первая коммерческая миссия в составе четырех туристов отправилась на МКС в апреле 2022 года. Запуск осуществлялся NASA и Axiom Space. В составе экипажа были американский предприниматель Ларри Коннор, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе и канадский инвестор Марк Пэти. Командиром стал бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Аллегриа, который четырежды был в космосе.

Третью миссию планируется отправить к МКС «не ранее ноября 2023 года».

Теги
NASA Falcon 9 МКС космонавты SpaceX
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