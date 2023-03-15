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NASA и Axiom Space договорились отправить на МКС третий частный экипаж

NASA заключила с Axiom Space контракт на полет третьего частного экипажа на МКС
Фото: Joel Kowsky / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / Getty Images

Американская частная компания Axiom Space и NASA организуют запуск третьей миссии коммерческих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщило NASA.

Ведомство заключило с Axiom Space контракт на запуск с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Полет запланирован «на дату не ранее ноября 2023 года».

Перевозку космонавтов на космическую станцию и обратно на корабле Crew Dragon организует SpaceX. Экипаж — четырех основных членов и двух резервных — предложит Axiom Space и утвердит NASA. Командиром корабля назначат опытного астронавта.

Миссия проведет на МКС 14 дней. Подготовка экипажа начнется весной.

Первая коммерческая миссия в составе четырех туристов отправилась на МКС в апреле 2022 года. Запуск осуществлялся NASA и Axiom Space. В составе экипажа оказались американский предприниматель Ларри Коннор, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе и канадский инвестор Марк Пэти. Командиром стал бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Аллегриа, который четыре раза летал в космос.

Второй запуск коммерческих космонавтов запланирован на весну 2023 года. Миссия продлится 12 дней, ее возглавит директор по пилотируемым космическим полетам компании Axiom Space Пегги Уитсон. Членами экипажа станут американский пилот Джон Шоффнер, а также летчик Али Алкарни и специалист по биомедицине Райана Барнауи из Саудовской Аравии.

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