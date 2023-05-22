Полиция назначила проверку конфликта с оператором k-pop-группы в Москве

Полиция назначила проверку нападения двух мужчин на оператора k-pop-группы в Москве

Правоохранительные органы начали проверку по факту конфликта между двумя мужчинами и оператором музыкальной группы, исполняющей каверы в стиле k-pop. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Заявление гражданина зарегистрировано в установленном порядке, полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего», — сказали в полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

21 мая на Никольской улице в центре столицы двое мужчин напали на оператора GeneSIS life, который снимал танец участниц группы. Они разбили его камеру, назвали участников коллектива «гендерными проститутками» и начали угрожать физической расправой. По их словам, группа «транслирует разврат», пока «идет война с США».

«Мы бы хотели чтобы этих людей нашли и наказали. По закону. По всем правилам», — говорится в сообщении группы в телеграм-канале.

11 мая около 20 человек разгромили бар на востоке Москвы, после чего напали на персонал. Некоторым работникам были нанесены удары ножом, нападавшие отобрали деньги и мобильные телефоны. Часть подозреваемых в нападении впоследствии были задержаны. Как сообщал телеграм-канал «Baza», инцидент произошел в кафе «Монро».

Причиной атаки стал конфликт, произошедший несколько дней назад. Компания людей разбила стол, выясняя отношения с другим посетителем, после чего хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 тыс. руб.