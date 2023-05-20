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В Москве начали проверку из-за мужчины с гранатой в поликлинике
Полиция Москвы начала проверку из-за мужчины со страйкбольной гранатой в поликлинике
Полиция проводит проверку из-за мужчины, который пришел в столичную поликлинику со страйкбольной гранатой, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«По предварительным данным, при проходе в медучреждение при мужчине находилась страйкбольная граната, общественной опасности она не представляет, проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
Телеграм-канал SHOT утром 20 мая сообщал, что мужчина с гранатой ворвался в здание городской поликлиники № 9 на Перервинском бульваре в Москве. Он напугал посетителей, после чего в больнице вызвали полицию.
В марте похожий на гранату предмет обнаружили в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Она тоже оказалась страйкбольной.