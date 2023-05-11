Около 20 человек разгромили бар в Москве и напали на персонал с ножами
Около 20 человек разгромили бар на востоке Москвы, после чего напали на персонал. Об этом сообщают «РЕН ТВ» и Baza.
В ночь на 11 мая несколько десятков человек в масках разбили аппаратуру и мебель в заведении. После этого они напали на сотрудников бара. Некоторым были нанесены удары ножом. Нападавшие также отобрали у персонала деньги и мобильные телефоны. Часть подозреваемых в нападении были задержаны.
Как сообщает Baza, инцидент произошел в кафе «Монро» на Вешняковской улице. По сообщению телеграм-канала, причиной нападения стал конфликт, произошедший несколько дней назад. Тогда компания людей разбила стол, когда выясняла отношения с другим посетителем. После этого хозяин заведения заставил их заплатить штраф в размере 30 000 рублей. Та же компания, как утверждает Baza, позже вернулась, чтобы разгромить бар.
В апреле в одном из кафе в Подольске между группой граждан произошла стрельба после перебранки. Тогда пострадали два человека. «В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорили в полиции.