Жителей Свердловской области предупредили о сильном смоге
Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски. Рекомендация опубликована в телеграм-канале ведомства.
Роспотребнадзор опубликовал следующий перечень рекомендаций:
- сократите время пребывания на улице, воздержитесь от прогулок с детьми;
- откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе;
- используйте маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку;
- не носите контактные линзы;
- старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло;
- откажитесь от курения.
В мае в регионе участились случаи природных пожаров. В начале месяца губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. «Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдыхать по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — сказал губернатор.
Позже Куйвашев сообщил, что больше половины лесных пожаров в регионе локализованы. Куйвашев также добавил, что запросил дополнительную федеральную авиацию для борьбы с огнем.