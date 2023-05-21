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Жителей Свердловской области предупредили о сильном смоге

Жителям Свердловской области рекомендовали сократить время пребывания на улице из-за смога
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски. Рекомендация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Роспотребнадзор опубликовал следующий перечень рекомендаций:

  • сократите время пребывания на улице, воздержитесь от прогулок с детьми;
  • откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе;
  • используйте маски и респираторы при выходе на улицу;
  • не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку;
  • не носите контактные линзы;
  • старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло;
  • откажитесь от курения.

В мае в регионе участились случаи природных пожаров. В начале месяца губернатор Евгений Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической. «Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдыхать по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — сказал губернатор.

Позже Куйвашев сообщил, что больше половины лесных пожаров в регионе локализованы. Куйвашев также добавил, что запросил дополнительную федеральную авиацию для борьбы с огнем.

Теги
смог Свердловская область Роспотребнадзор рекомендации
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