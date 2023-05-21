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Депутат сохранил недвижимость за рубежом на случай «Испанской ССР»

Депутат из Воронежа Пономарев сохранил квартиры за рубежом на случай «Испанской ССР»
Аликанте
Аликанте (Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Депутат Госдумы от «Единой России» и владелец компании «Молвест» Аркадий Пономарев сохранил недвижимость в испанском городе Аликанта. Он заявил в интервью «Вести Воронеж», что не избавился от арестованной недвижимости на случай, если страна станет «Испанской ССР».

В 2021 году депутат задекларировал три квартиры в Аликанте площадью от 151 до 178 кв. м. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что недвижимость была заморожена из-за попадания Пономарева в санкционный список Евросоюза.

Депутат опроверг заморозку своих активов в Испании. По его словам, в квартирах по-прежнему может оставаться его дочь и избавляться от недвижимости депутат не намерен.

«Вы не можете представить, что лет через 50–100 это будет Испанская советская социалистическая республика? Надеяться-то можно? Я и надеюсь», — сказал Пономарев журналистке.

Под санкции ЕС Пономарев попал в начале марта прошлого года. Тогда Евросоюз ввел санкции против всех депутатов Государственной думы.

Теги
депутат недвижимость за рубежом Испания санкции Госдума Воронеж
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