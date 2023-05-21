Медведев прибыл с визитом во Вьетнам

Зампред Совбеза Медведев отправился во Вьетнам для переговоров с руководством страны

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с рабочим визитом, он проведет переговоры с руководством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат экс-президента.

Медведев проведет встречу с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. В ходе визита Медведев возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

Вьетнам является одним из крупнейших покупателей оружия в мире из-за напряженных отношений с Китаем. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), отслеживающего глобальные военные расходы, Вьетнам также один из крупнейших покупателей российского оружия.

С декабря Дмитрий Медведев является первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии. Комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам государственной политики в сфере ВПК.