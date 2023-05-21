СК возбудил дело из-за сгоревшего в сарае в Раменках ребенка

Фото: СК РФ

В подмосковном городе Раменское возбудили уголовное дело, после того как 11-летний ребенок сгорел заживо в деревянной постройке. Об этом сообщает региональное управление СК.

О том, по какой статье возбуждено уголовное дело, ведомство не сообщает.

19 мая дети игрались во дворе и в ходе ссоры закрыли мальчика в сарае. Они заслонили дверь и заколотили ее гвоздем. «В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения», — сообщили в СК. Дети обратились за помощью к прохожим.

После того как на место происшествия прибыли пожарные, внутри сарая они обнаружили тело мальчика.

«В настоящее время следствием установлен круг очевидцев, в том числе из числа детей, участвовавших в инциденте, с ними работают следователи. <...> У детей проведены выемки мобильных устройств», — говорится в сообщении.

В середине мая СК завел уголовное дело после обнаружения тела мертвого ребенка в квартире на Рублевском шоссе в Москве. У ребенка присутствовали следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.