СК завел дело из-за убийства четырехлетнего ребенка в Москве

СК завел дело из-за убийства четырехлетнего ребенка в квартире на Рублевском шоссе

В квартире на Рублевском шоссе на западе Москвы нашли тело четырехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти, сообщила столичная прокуратура.

«По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать, она задержана», — сообщили в ведомстве. Место осматривают следователи и криминалисты, добавили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

По данным РЕН ТВ, 41-летняя мать нанесла своему четырехлетнему ребенку не менее четырех ножевых ранений. Помимо сотрудников правоохранительных органов с ней работают психологи.

Telegram-канал Shot пишет, что полицию вызвали соседи женщины. Прибывшим сотрудникам не открыли дверь, поэтому ее вскрыли. В квартире полицейские нашли тело мальчика с ножевыми ранениями.