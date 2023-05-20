В Белгородской области опровергли попытку прорыва украинских диверсантов

Вечером 19 мая на границе велась плановая работа военных, сказали в областном оперштабе. Baza и Shot утверждали, что была отбита атака диверсионной группы со стороны Харьковской области

Члены батальона территориальной обороны во время боевой подготовки на границе Белгородской области (Фото: ТАСС)

Сообщения о попытке диверсионной группы ВСУ прорваться на территорию Белгородской области не соответствуют действительности, заявили в региональном оперштабе. О попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию области и начавшейся перестрелке сообщали Baza и Shot.

В белгородском оперштабе сообщили, что 19 мая на границе области велась плановая работа Вооруженных сил России. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — отмечается в сообщении.

О попытке диверсантов, вооруженных автоматами Калашникова, гранатометами, винтовками и пулеметами, проникнуть в Белгородскую область со стороны Харьковской области вечером 19 мая сообщала Baza. Об этом же писал Shot со ссылкой на источник. По утверждению последнего, речь шла о более чем 15 диверсантах. Российские военные открыли ответный огонь, атака была отбита, диверсанты отступили, причем четверо из них получили ранения, утверждает канал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который регулярно пишет в своем телеграм-канале об обстрелах со стороны Украины, об инциденте с диверсантами не сообщал.

Гладков 19 мая писал, что в Шебекинском городском округе система ПВО сбила беспилотник, еще один дрон врезался в окно жилого дома в Белгороде и упал во дворе. Кроме того, в тот же день обстрелу ВСУ подверглось село Старый Хутор (Валуйский округ), в результате чего ранения получил мужчина и оказались повреждены дом, автомобиль и ЛЭП, говорил он.

Утром 20 мая, по словам Гладкова, под обстрел попало село Муром (Шебекинский городской округ), там никто не пострадал. Кроме того, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом в селе Архангельское, сообщал губернатор. Пострадавших нет.