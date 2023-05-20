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В Белгородской области опровергли попытку прорыва украинских диверсантов

Власти Белгородской области опровергли попытку украинских диверсантов прорваться в регион
Вечером 19 мая на границе велась плановая работа военных, сказали в областном оперштабе. Baza и Shot утверждали, что была отбита атака диверсионной группы со стороны Харьковской области
Члены батальона территориальной обороны во время боевой подготовки на границе Белгородской области
Члены батальона территориальной обороны во время боевой подготовки на границе Белгородской области (Фото: ТАСС)

Сообщения о попытке диверсионной группы ВСУ прорваться на территорию Белгородской области не соответствуют действительности, заявили в региональном оперштабе. О попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию области и начавшейся перестрелке сообщали Baza и Shot.

В белгородском оперштабе сообщили, что 19 мая на границе области велась плановая работа Вооруженных сил России. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — отмечается в сообщении.

О попытке диверсантов, вооруженных автоматами Калашникова, гранатометами, винтовками и пулеметами, проникнуть в Белгородскую область со стороны Харьковской области вечером 19 мая сообщала Baza. Об этом же писал Shot со ссылкой на источник. По утверждению последнего, речь шла о более чем 15 диверсантах. Российские военные открыли ответный огонь, атака была отбита, диверсанты отступили, причем четверо из них получили ранения, утверждает канал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который регулярно пишет в своем телеграм-канале об обстрелах со стороны Украины, об инциденте с диверсантами не сообщал.

Гладков 19 мая писал, что в Шебекинском городском округе система ПВО сбила беспилотник, еще один дрон врезался в окно жилого дома в Белгороде и упал во дворе. Кроме того, в тот же день обстрелу ВСУ подверглось село Старый Хутор (Валуйский округ), в результате чего ранения получил мужчина и оказались повреждены дом, автомобиль и ЛЭП, говорил он.

Утром 20 мая, по словам Гладкова, под обстрел попало село Муром (Шебекинский городской округ), там никто не пострадал. Кроме того, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом в селе Архангельское, сообщал губернатор. Пострадавших нет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
диверсанты ВСУ Военная операция на Украине Белгородская область
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