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После схода вагонов с рельсов в Забайкалье завели уголовное дело

Дело о нарушении правил безопасности завели после схода вагонов с рельсов в Забайкалье

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте после схода нескольких грузовых вагонов участке Забайкальской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

На перегоне Куэнга — Приисковая Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Семь вагонов были пусты, в одном находилась соя. Пострадавших нет, повреждено 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей.

Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Движение по перегону временно приостановлено. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы.

Изначально МЧС сообщало о сходе 12 вагонов. Из-за этого задержали пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва, отменили пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск — Шилка и № 6212 Шилка — Чернышевск. Также ожидалась задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск — Владивосток.

Для ликвидации последствий направили четыре восстановительных поезда. На месте происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательной части.

Теги
Забайкальская железная дорога Забайкальский край Следственный комитет уголовное дело
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На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 12 грузовых вагонов
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