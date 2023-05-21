По меньшей мере 10 человек были застрелены на автогонках в Мексике

По меньшей мере 10 человек были застрелены на автогонках в Мексике

По меньшей мере десять автогонщиков были убиты в мексиканском городе Сан-Висент в штате Южная Нижняя Калифорния, сообщило издание Milenio со ссылкой на местные власти.

К заправке, у которой были запаркованы участники гонок на багги, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Помимо десяти погибших еще девять человек получили ранения, их доставили в больницу.

На место прибыли военнослужащие. Мэр Армандо Айяла Роблес осудил нападение на участников гонки. Региональная прокуратура начала расследование.

В городе Фармингтон в США 16 мая мужчина открыл на улице огонь из трех видов оружия, включая полуавтоматическую винтовку типа AR. Три человека были убиты, нападавшего застрелили прибывшие на место сотрудники полиции.

Очевидцы сообщили The Journal, что в течение 20 минут с начала стрельбы было сделано более ста выстрелов. Как заявил заместитель начальника полицейского управления Фармингтона Барик Крам, были ранены девять человек. В сообщении регионального медцентра Сан-Хуана говорится, что больница «приняла семь пациентов в результате этого инцидента, в том числе и двух офицеров полиции».