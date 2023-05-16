В штате Нью-Мексико четыре человека погибли в результате перестрелки

Фото: департамент полиции города Фармингтон

По меньшей мере четыре человека, в том числе подозреваемый в стрельбе, были убиты в Нью-Мексико, США, после того как 18-летний мужчина открыл огонь возле Дастин-авеню в городе Фармингтон. Об этом сообщает The Journal со ссылкой на местную полицию.

По словам начальника полиции Фармингтона Стива Хеббе, подозреваемый стрелял из трех разных видов оружия, включая полуавтоматическую винтовку типа AR. Он уточнил, что мужчина был застрелен прибывшими на место происшествия офицерами полиции, двое из них были ранены.

По словам Хеббе, у стрелка не было мотива, поскольку целью атаки не были школы, церкви или отдельные лица. При этом по меньшей мере шесть домов и три автомобиля были обстреляны.

Очевидцы сообщили, что в течение 20 минут с начала стрельбы было сделано более ста выстрелов. Как заявил заместитель начальника полицейского управления Фармингтона Барик Крам, были ранены девять человек. В сообщении регионального медцентра Сан-Хуана говорится, что больница «приняла семь пациентов в результате этого инцидента, в том числе и двух офицеров».

9 мая пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер сообщила, что с начала 2023 года в США отмечено более 200 случаев массовой стрельбы. В общей сложности погибли свыше 14 тыс. человек. По ее словам, «акты насилия с применением огнестрельного оружия» происходят в стране чаще одного раза в сутки.