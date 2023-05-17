Под Бишкеком подозреваемый в терроризме устроил перестрелку с полицией

В селе Дмитриевка под Бишкеком произошла перестрелка между полицией и мужчиной, подозреваемым в терроризме. Об этом сообщает МВД Киргизии, передает 24.kg.

«Террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативно-следственная группа МВД», — говорится в сообщении.

Подозреваемый — 33-летний У.Д., его имя не уточняется. Полиция пыталась задержать мужчину, однако он оказал сопротивление. По словам источника 24KG в правоохранительных органов, это 33-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступлений в Ошской области страны. Пострадали два человека.

«Известно, что У.Д. причастен к обстрелу автомобиля в Кара-Суйском районе Ошской области. Ранее по этому факту были задержаны восемь мужчин и одна женщина. При них был обнаружен арсенал оружия», — рассказал источник издания.