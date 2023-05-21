Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

В Швейцарии три человека погибли при крушении самолета

Три человека погибли в результате крушения самолета недалеко от города Пон-де-Мартель рядом с французской границей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию кантона Невшатель.

Самолет упал в лесу близ деревни Ла-Комб-Дернье. Пилот и два пассажира погибли на месте.

В полиции отметили, что самолет упал в труднодоступной местности, что затрудняло работу спасателей. Причина крушения устанавливается.

Легкомоторный самолет упал 17 мая в Коми, сообщали в управлении МЧС по республике. Пострадал один человек. На опубликованных ведомством фото видно, что самолет упал на строящееся здание рядом с жилым домом.

При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточнили в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик.