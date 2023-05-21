В Швейцарии три человека погибли при крушении самолета
Три человека погибли в результате крушения самолета недалеко от города Пон-де-Мартель рядом с французской границей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию кантона Невшатель.
Самолет упал в лесу близ деревни Ла-Комб-Дернье. Пилот и два пассажира погибли на месте.
В полиции отметили, что самолет упал в труднодоступной местности, что затрудняло работу спасателей. Причина крушения устанавливается.
Легкомоторный самолет упал 17 мая в Коми, сообщали в управлении МЧС по республике. Пострадал один человек. На опубликованных ведомством фото видно, что самолет упал на строящееся здание рядом с жилым домом.
При взлете из аэропорта села Усть-Кулом самолет задел высоковольтные провода, упал и загорелся, уточнили в МЧС. На борту находились два человека, пострадал летчик.