На авиабазе в Испании разбился истребитель F-18

В Испании на авиабазе в Сарагосе разбился истребитель F-18

Авария произошла, когда истребитель выполнял показательный полет. Причины ЧП пока не установлены. Пилот катапультировался

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Истребитель F-18 ВВС Испании потерпел крушение на авиабазе в Сарагосе на северо-востоке страны, сообщает El Confidencial со ссылкой на Гражданскую гвардию и Минобороны страны.

Авария произошла около полудня 20 мая, когда самолет выполнял показательный полет. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали с травмами и повреждениями ног.

Истребитель рухнул на взлетно-посадочную полосу, при крушении он полностью разрушился. Начался пожар, спасатели взяли огонь под контроль. Причина аварии пока не установлена. Самолетом управлял пилот, который служит в составе 15-го авиакрыла на авиабазе в Сарагосе, у него более 1 тыс. часов налета.

Это не первый инцидент с участием испанских F-18, отмечает Heraldo. В 2017 году истребитель разбился при взлете с авиабазы Торрехон-де-Ардос, пилот погиб. В 2009 году два самолета рухнули в море недалеко от авиабазы Гандо, расположенной на острове Гран-Канария в составе Канарских островов, пилоты спаслись.

F-18 — один из основных боевых самолетов ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока.