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В МИД Украины заявили, что Киев получит от ФРГ две IRIS-T до конца года

Замглавы МИД Мельник: Украина получит от Германии две системы IRIS-T до конца года

Киев до конца года получит от Германии еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«На сегодня мы имеем две системы [IRIS-T] в Украине, две, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь четыре системы», — сказал Мельник во время телемарафона (цитата по «РБК Украина»).

Он добавил, что контракт, заключенный между компанией Diehl и правительством Германии, предусматривает производство еще четырех IRIS-T. Мельник выразил надежду, что их удастся получить в течение следующих полутора лет.

Четыре комплекса IRIS-T вошли в новый пакет военной помощи Украине от Германии на общую стоимость €22,7 млрд, который был согласован 13 мая. Позже официальный представитель немецкого Министерства обороны заявила, что Берлин передаст еще четыре установки, таким образом, в общей сложности их будет восемь.

Помимо IRIS-T, в новый пакет военной помощи вошли 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников. В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия. Там подчеркивают, что это затянет конфликт, но не помешает достичь целей военной операции.

Теги
Украина Германия военная помощь ПВО
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