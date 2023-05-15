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Германия включила в пакет помощи Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T

Минобороны Германии включило в пакет помощи Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T
Cистема ПВО IRIS-T
Cистема ПВО IRIS-T (Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press)

Германия в рамках нового пакета помощи передаст Украине в общей сложности восемь систем ПВО IRIS-T. Об этом заявила официальный представитель Министерства обороны на брифинге, передает Bloomberg.

Берлин уже поставил две установки, передача остальных будет зависеть от ряда условий, включая мощности производителя, добавила пресс-секретарь.

Правительство Германии 13 мая согласовало новый пакет помощи Украине общей стоимостью €22,7 млрд. Это крупнейший военный пакет помощи Украине с начала российской военной операции. Предполагалось, что в него войдут четыре комплекса IRIS-T, 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в пакет могут также включить 20 боевых машин пехоты Marder, 100 автомобилей тылового обеспечения и «большое количество боеприпасов».

В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия. Там подчеркивают, что это затянет конфликт, но не помешает достичь целей военной операции.

Теги
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