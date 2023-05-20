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Ливанская разведка сообщила об аресте лидера «Аль-Каиды» в Дейр-Аммаре

Армия Ливана сообщила об аресте лидера террористической «Аль-Каиды» в Дейр-Аммаре

Ливанская армия смогла арестовать лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация признана в России террористической и запрещена) в городе Дейр-Аммар к северо-востоку от столицы Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Армия обозначила лидера как «ТМ». В заявлении армии говорится, что «ТМ — один из самых видных лидеров "Аль-Каиды" и основатель ее ячеек в Ливане». При этом он «сыграл ключевую роль в создании террористической организации "Фатх аль-Ислам"» — группы боевиков, которая действовала в Ливане более десяти лет назад.

11 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ходе операции «Щит и стрела» нанесла удар по командиру ракетных войск «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) в секторе Газа. По данным израильских военных, он «принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля». Как уточняет Al Jazeera, речь идет об Али Гали.

Об операции «Щит и стрела» ЦАХАЛ объявила в ночь на 9 мая. Там уточняли, что наносят удары по объектам «Исламского джихада» в Газе в ответ на предыдущие обстрелы израильской территории.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 14 мая заявил, что в ходе операции в секторе Газа было уничтожено все руководство «Исламского джихада», а также 17 командных центров и десятки террористов.

«Исламский джихад» — военизированная группировка, которая хочет создать независимое палестинское исламское государство и уничтожить Израиль. Была создана в 1970-х годах и запрещена в Израиле, России, США, странах ЕС и ряде других государств.

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