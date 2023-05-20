Патриарх Кирилл предупредил об угрозе третьей мировой войны

Патриарх Кирилл (Фото: government.ru)

Мир стоит перед лицом третьей мировой войны, и в случае применения оружия массового поражения у человечества может не быть шансов на выживание. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с государственными и общественными деятелями мусульманских стран в Болгарской исламской академии.

«Сегодня мир стоит фактически перед лицом катастрофического конфликта, и некоторые называют это третьей мировой войной. <...> Мы должны напомнить — когда я говорю «мы», имею в виду и христиан, и мусульман, — что Бог не в силе, а в правде», — сказал патриарх (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что христиане видят «потенциальных друзей и единомышленников» в исламской цивилизации, поскольку она тоже «не желает идти по греховному пути развития». Патриарх Кирилл выразил уверенность, что в дальнейшем взаимодействие между исламом и православием, в том числе в академической сфере, поможет эффективно «противостоять искушениям, вызовам, соблазнам современности».

19 мая патриарх Кирилл приехал на XIV международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани. Ранее он говорил, что в стране сложилась неповторимая связь конфессий: христиане, мусульмане и представители других религий должны поддерживать традицию взаимоотношений, много лет складывающуюся в России. Он подчеркнул, что РПЦ поддерживает связь с исламом как внутри страны, так и за ее пределами.

21 января патриарх Кирилл заявил, что прихожане Русской православной церкви должны помогать участникам военной операции на Украине. «Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — отметил патриарх.