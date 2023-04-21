Патриарх Кирилл: сейчас неприязнь друг к другу равносильна измене родине

Патриарх Кирилл сравнил неприязнь друг к другу с изменой родине

Глава РПЦ призвал отнести неприязнь и раздражительность «на далекую периферию» и «воспламенить любовь к Отечеству»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сейчас неприязнь друг к другу — «это как измена родине», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«Никакой неприязни не должно быть, все должны преодолеть силой Божией и молитвой, воспламенить любовь к Отечеству и друг к другу. И тогда будем иметь силу, которой убоятся те, кто мечтает о разорении земли русской», — сказал глава Русской православной церкви (цитата по ТАСС).

Он призвал отнести «на далекую периферию» «недоуменные вопросы друг к другу», раздражительность и неприязнь.

В пасхальном обращении к верующим патриарх призвал «не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним». По его словам, только такой любовью «исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой».

«Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами», — заявил тогда глава РПЦ.