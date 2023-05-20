Лавров заявил об исчерпавшем себя западном треке в политике России

Сергей Лавров (Фото: Reuters)

Западный трек полностью исчерпал себя в российской внешней политике, заявил глава МИДа Сергей Лавров на заседании Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике. Трансляция выступления шла на YouTube.

«Западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, Евросоюза и Североатлантического альянса», — сказал министр.

Он добавил, что враждебность «проистекает с той стороны баррикад», которые «отделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других». Глава МИДа заявил об отсутствии перспектив или компромиссов, которые могли бы затормозить переход к многополярному миру.

Лавров неоднократно заявлял о крахе отношений России и западных стран. 29 апреля в ходе выступления на конференции по многополярности он говорил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, провалилась. По его словам, усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.