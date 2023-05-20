Минобороны сообщило о ликвидации украинских диверсантов в ДНР и ЛНР
В ДНР и ЛНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
«В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В ведомстве также сообщили об ударах по складам ВСУ в Авдеевке в ДНР. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого, российское ПВО перехватило 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу производства США GBU-32.
Минобороны регулярно отчитывается о пресечении действий диверсантов и уничтожении диверсионно-разведывательных групп. В начале мая Минобороны заявляло об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении (в Харьковской области).
18 мая МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области. До этого телеграм-канал SHOT сообщал, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области в ночь на 18 мая, но пограничники отбили атаку, и к утру противник отступил. Позже источник канала добавил, что при попытке прорыва были убиты до десяти диверсантов.