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Минобороны сообщило о ликвидации украинских диверсантов в ДНР и ЛНР

Минобороны: в ДНР и ЛНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В ДНР и ЛНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ведомстве также сообщили об ударах по складам ВСУ в Авдеевке в ДНР. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, российское ПВО перехватило 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одну управляемую авиационную бомбу производства США GBU-32.

Минобороны регулярно отчитывается о пресечении действий диверсантов и уничтожении диверсионно-разведывательных групп. В начале мая Минобороны заявляло об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении (в Харьковской области).

18 мая МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области. До этого телеграм-канал SHOT сообщал, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области в ночь на 18 мая, но пограничники отбили атаку, и к утру противник отступил. Позже источник канала добавил, что при попытке прорыва были убиты до десяти диверсантов.
 

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