Военная операция на Украине , 0 Поделиться Поделиться

Минобороны сообщило о ликвидации украинских диверсантов в ДНР и ЛНР

Минобороны: в ДНР и ЛНР ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ