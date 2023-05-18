МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области

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Информация о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«От имени главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цель дезинформации — посеять панику среди населения. В МЧС посоветовали доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее о том, что жителям Белгородской области начали приходить сообщения от имени МЧС о прорыве украинских диверсантов, сообщал телеграм-канал Mash. При этом канал отмечал, что сообщения — фейк, а региональное МЧС не имело к ним отношения.

SHOT писал со ссылкой на источник, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области в ночь на 18 мая, но пограничники отбили атаку и к утру противник отступил. Позже источник канала уточнил, что при попытке прорыва были убиты до 10 диверсантов.

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