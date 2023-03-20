Обнаруженная в московском парке граната оказалась страйкбольной

Фото: Никита Попов / РБК

Похожий на гранату предмет, найденный в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол. Об этом сообщили РБК в ГУ МВД по Москве.

О том, что гранату, предположительно РГД-5, нашли в московском парке, писал телеграм-канал SHOT. По данным его источника, предмет лежал у Иваньковского пруда.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что граната страйкбольная, угрозы жизни и здоровью граждан она не представляет, заверили в МВД.

Страйкбол — командная военно-тактическая игра, в которой оппоненты используют друг против друга пневматическое оружие, стреляющее пластиковыми шариками. Пиротехнические гранаты используются, чтобы добавить соревнованиям зрелищности.