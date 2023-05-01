МВД: найденная на площадке в Южном Бутово граната оказалась муляжом

Найденная на площадке в Южном Бутово граната оказалась муляжом

Имитационные гранаты Ф-1 (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Граната, найденная у площадки для выгула собак в Южном Бутово, оказалась муляжем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«Предмет был обследован. Угрозы жизни и здоровью не представляет», — говорится в сообщении.

Ранее о находке сообщил телеграм-канал Mash. По данным издания, это была граната Ф-1. Местные жители обнаружили ее между домом на улице Академика Семёнова и Церковью Стефана Пермского.

В конце апреля муляж гранаты нашли у пассажира на входе в северный вестибюль станции московского метро «Лермонтовский проспект». Граната была найдена при сканировании при проходе рамок в багаже.