Эр-Рияд объяснил приглашение Зеленского на саммит арабских государств

МИД Саудовской Аравии: Зеленский на саммите ЛАГ выразил позицию по конфликту с Россией

Зеленский впервые посетил Саудовскую Аравию, в Джидде он принял участие в саммите Лиги арабских государств. Глава саудовского МИДа заявил, что президент Украины был приглашен, чтобы выразить позицию Киева по конфликту с Москвой

Владимир Зеленский (Фото: Saudi Press Agency / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Эр-Рияда на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы он мог высказать точку зрения Киева на конфликт с Москвой, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передают Al Arabiya и Al Jazeera.

Он отметил, что участники саммита приветствуют возможность услышать позиции обеих сторон конфликта. Глава МИДа подчеркнул, что решить его иным путем, кроме как через диалог, нельзя. По его словам, арабские страны придерживаются в отношении кризиса «позитивного нейтралитета».

Министр приветствовал также послание к участникам саммита от российского президента Владимира Путина. Текст опубликован на сайте Кремля, в нем говорится о расширении сотрудничества с арабскими странами, содействии урегулированию конфликтов в регионе. Об Украине речи не идет.

Зеленский после посещения Саудовской Аравии (это был его первый визит в страну) написал в Twitter, что благодарен премьер-министру и наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду «за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины». Он добавил, что провел двусторонние встречи также с представителями Кувейта, ОАЭ, Омана, Ирака.

Лига арабских государств была создана в Каире 22 марта 1945 года. Страны — учредители ЛАГ — Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен.

В ближайшие дни украинский лидер отправится в Японию, где с 19 по 21 мая проходит саммит стран G7 (в группу входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония). Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что украинский лидер лично посетит мероприятие, а также проведет встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, с которым обсудит насущные вопросы.