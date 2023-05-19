Эр-Рияд объяснил приглашение Зеленского на саммит арабских государств

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19 мая, 23:35
Бывшей первой ракетке мира предъявили второе допинговое нарушение Спорт, 19 мая, 23:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19 мая, 23:30
Республиканцы поставили паузу в переговорах с Белым домом по госдолгу Политика, 19 мая, 23:29
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19 мая, 23:10
Эр-Рияд объяснил приглашение Зеленского на саммит арабских государств Политика, 19 мая, 22:54
Вучич заявил о предупреждении «служб с востока» о «цветных революциях» Политика, 19 мая, 22:14
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Юристы объяснили, что может грозить за донаты и старые посты о Greenpeace Политика, 19 мая, 22:06
Эрдоган заверил, что не пойдет на третий срок в случае победы на выборах Политика, 19 мая, 22:01
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19 мая, 21:55
В Мариуполе раздались взрывы Политика, 19 мая, 21:51
Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии. Фоторепортаж Общество, 19 мая, 21:32 
Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией Политика, 19 мая, 21:24
Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске Политика, 19 мая, 21:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Эр-Рияд объяснил приглашение Зеленского на саммит арабских государств

МИД Саудовской Аравии: Зеленский на саммите ЛАГ выразил позицию по конфликту с Россией
Зеленский впервые посетил Саудовскую Аравию, в Джидде он принял участие в саммите Лиги арабских государств. Глава саудовского МИДа заявил, что президент Украины был приглашен, чтобы выразить позицию Киева по конфликту с Москвой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Saudi Press Agency / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Эр-Рияда на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), чтобы он мог высказать точку зрения Киева на конфликт с Москвой, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передают Al Arabiya и Al Jazeera.

Он отметил, что участники саммита приветствуют возможность услышать позиции обеих сторон конфликта. Глава МИДа подчеркнул, что решить его иным путем, кроме как через диалог, нельзя. По его словам, арабские страны придерживаются в отношении кризиса «позитивного нейтралитета».

Министр приветствовал также послание к участникам саммита от российского президента Владимира Путина. Текст опубликован на сайте Кремля, в нем говорится о расширении сотрудничества с арабскими странами, содействии урегулированию конфликтов в регионе. Об Украине речи не идет.

Зеленский после посещения Саудовской Аравии (это был его первый визит в страну) написал в Twitter, что благодарен премьер-министру и наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду «за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины». Он добавил, что провел двусторонние встречи также с представителями Кувейта, ОАЭ, Омана, Ирака.

Лига арабских государств была создана в Каире 22 марта 1945 года. Страны — учредители ЛАГ — Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания и Йемен.

В ближайшие дни украинский лидер отправится в Японию, где с 19 по 21 мая проходит саммит стран G7 (в группу входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония). Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что украинский лидер лично посетит мероприятие, а также проведет встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, с которым обсудит насущные вопросы.

Читайте на РБК Pro
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Блогеры — только начало: что указывает на искусственное дробление бизнеса
Как защитить бизнес от необоснованных притязаний налоговой
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Саудовская Аравия Лига арабских государств Украина
Материалы по теме
В Киеве подтвердили визит Зеленского в Японию и встречу там с Байденом
Политика
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
Политика
Самолет с Зеленским оказался над Австрией без сопровождения НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter