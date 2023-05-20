Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ нанесли удар по оживленной дороге на въезде в город

Мэр Энергодара заявил об обстреле ВСУ дороги на въезде в город

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по оживленной дороге на въезде в Энергодар (Запорожская область), заявил «РИА Новости» глава администрации города Эдуард Сеновоз.

По его словам, обстрел произошел 19 мая около 6:00 в месте, где обычно собирается большое количество транспорта и населения, которое приезжает в город и с окрестных районов.

«[ВСУ] наносили артиллерийский удар по развязке дорожной, несколько прилетов было вблизи АЗС, что, естественно, могло вызвать очень серьезные последствия», — уточнил Сеновоз, назвав решение о временном перемещении жителей Энергодара в более безопасные районы Запорожской области правильным.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области Украины, на левом берегу Днепра.

В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара. Решение было принято, как объяснял он, из-за усиления обстрелов ВСУ территорий в районе линии боевого соприкосновения. Перемещение коснется около 70 тыс. человек, уточняли власти Запорожской области.

18 мая Балицкий заявил, что жителям Энергодара и сотрудникам расположенной в нем Запорожской АЭС нет необходимости эвакуироваться.